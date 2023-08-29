أرباح «موبكو للأسمدة» تقترب من 4 مليارات جنيه في النصف الأول

اعتمد مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة عن النصف الأول من عام 2023.

وحققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، خلال النصف الأول من 2023، نمواً في صافي الأرباح بنسبة 6%، لتسجل 3.97 مليار جنيه مقابل 3.73 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022 .

وارتفعت إيرادات مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، بنسبة 8%، خلال 6 أشهر لتسجل 9.41 مليار جنيه، مقابل 8.71 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

جدير بالذكر أن شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، سجلت خلال عام 2022، نمواً في صافي الأرباح بنسبة 148.7%، لتصل إلى 3.83 مليار جنيه مقابل 1.51 مليار جنيه خلال 2021 .