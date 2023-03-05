أرباح موبكو للأسمدة المستقلة تقفز 148.7% خلال 2022

اعتمد مجلس إدارة شركة “مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو” مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المستقلة عن عام 2022.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، نمو صافي الأرباح بنسبة 148.7%، لتسجل 3.83 مليار جنيه، مقابل 1.51 مليار خلال 2021.

وأشار مجلس إدارة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، في بيان إلى أنه لم يتم تحديد توزيعات أرباح مساهمي الشركة، وتركه للمناقشة في الجمعية العمومية.

وارتفعت إيرادات مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 106%، خلال عام لتسجل 6.99 مليار جنيه، مقابل 3.39 مليار العام السابق له.