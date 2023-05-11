أرباح «مطاحن ومخابز الأسكندرية» ترتفع إلى 31 مليون جنيه خلال 9 أشهر

اعتمد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز الأسكندرية، نتائج الأعمال والقوائم المالية، عن الـ 9 أشهر الأولي من العام المالي 2022-2023 .

واظهرت نتائج أعمال مطاحن ومخابز الأسكندرية، نمو صافي الأرباح بنسبة 26.9%، خلال 9 أشهر.

كما بلغت صافي أرباح شركة مطاحن ومخابز الأسكندرية نحو 31.01 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 24.43 مليون جنيه خلال ال 9 أشهر المقارنة من العام المالي 2021-2022.

وارتفعت إجمالي ايرادات مطاحن ومخابز الأسكندرية، بنسبة 21.8%، لتسجل 186.86 مليون جنيه خلال 9 أشهر ، مقابل 153.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة.