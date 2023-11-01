أرباح «مطاحن وسط الدلتا» تنمو 10% خلال الربع الأول

اعتمد مجلس إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية غير المدققة، عن الربع الأول للعام المالي 2023-2024.

وحققت مطاحن وسط وغرب الدلتا ، نموا في صافي الأرباح بنسبة 10%، خلال 3 أشهر، لتسجل نحو 49.98 مليون جنيه.

وذلك مقابل أرباح بقيمة 45.39 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023.

وارتفعت إيرادات مطاحن وسط وغرب الدلتا بنحو 55.2%، على أساس ربع سنوي، لتسجل 544.3 مليون جنيه، مقابل إجمالي إيرادات بقيمة 350.65 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.