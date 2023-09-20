أرباح «مطاحن مصر العليا» تنمو 17.6% خلال 2022-2023 ومقترح بتوزيع 14 جنيها للسهم

اعتمد مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا، نتائج الأعمال والقوائم المالية المستقلة، للعام المالي 2022-2023.

وأظهرت نتائج أعمال مطاحن مصر العليا، نمو صافي الأرباح بنسبة 17.6%، خلال العام المالي المنقضي.

وبلغ صافي أرباح شركة مطاحن مصر العليا نحو 154.54 مليون جنيه.

وذلك مقابل أرباح بقيمة 131.44 مليون جنيه خلال العام المالي السابق 2021-2022.

وقفز إجمالي ايرادات مطاحن مصر العليا، بنسبة 90.1%، لتسجل 454.49 مليون جنيه خلال 2022-2023، مقابل 239.03 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

ووافق مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 98 مليون جنيه عن العام المالي 2022-2023، بواقع 14 جنيها للسهم، تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية.