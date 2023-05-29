أرباح «مطاحن مصر العليا» ترتفع 35% خلال 9 أشهر

اعتمد مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة، عن التسعة أشهر المنقضية من العام المالي 2022-2023.

وأظهرت نتائج أعمال مطاحن مصر العليا، نمو صافي الأرباح بنسبة 35%، خلال 9 أشهر.

وبلغ صافي أرباح شركة مطاحن مصر العليا نحو 134.49 مليون جنيه، وذلك مقابل أرباح بقيمة 99.68 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق 2021-2022.

وارتفع إجمالي إيرادات مطاحن مصر العليا، بنسبة 48%، لتسجل 1.6 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023.

وذلك مقابل 1.08 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.