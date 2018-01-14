أرباح مصر للفنادق تتراجع 6% خلال النصف الأول

مصطفى طلعت:كشفت مؤشرات نتائج أعمال شركة مصر للفنادق عن النصف الأول من العام المالي الحالي 2017-2018، تراجع في صافي الأرباح 6% لتسجل 88.6 مليون جنيه مقابل أرباح بقيمة 94.24 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.وزادت أرباح مصر للفنادق، خلال الربع الاول من العام المالي المذكور لتسجل 3

مصطفى طلعت:

كشفت مؤشرات نتائج أعمال شركة مصر للفنادق عن النصف الأول من العام المالي الحالي 2017-2018، تراجع في صافي الأرباح 6% لتسجل 88.6 مليون جنيه مقابل أرباح بقيمة 94.24 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وزادت أرباح مصر للفنادق، خلال الربع الاول من العام المالي المذكور لتسجل 37.6 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي مقابل خسائر بلغت 2.7 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.

يشار إلى أن الشركة سددت 252.24 مليون جنيه من أقساط القرض المستحق للبنك الأهلي المصري منذ قرار مجلس الإدارة في 24 يناير 2017 وحتى الآن، والذي تم إستخدامة في تطوير فندق النيل ريتز كارلتون المملوك لها.

