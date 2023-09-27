أرباح «مصر للألومنيوم» تنمو بأكثر من 47% إلى 3.69 مليار جنيه خلال 2022-2023

اعتمد مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، نتائج الأعمال والقوائم المالية المعدلة غير المدققة عن العام المالي 2022-2023.

وقفز صافي أرباح مصر للألومنيوم، خلال 2022-2023، بنسبة 47.6%، لتسجل 3.69 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

وارتفعت إيرادات مصر للألومنيوم 52.2%، خلال عام لتسجل 22.04 مليار جنيه، مقابل 14.48 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2022.

وأشارت مصر للألومنيوم، إلى أن نمو صافي الأرباح يأتي على خلفية وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق “تصدير ، محلي” وأسعار الخدمات الرئيسية، فضلا عن تخفيض التكاليف، والتغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.