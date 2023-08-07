أرباح «مصر للأسواق الحرة» تقفز 76.5% في 2022-2023 إلى 295 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة شركة مصر للأسواق الحرة، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن العام المالي 2022-2023.

وتمكنت مصر للأسواق الحرة من تحقيق نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 76.5%.

وبلغت صافي أرباح مصر للأسواق الحرة المجمعة نحو 295.04 مليون جنيه خلال 2022-2023.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 167.09 مليون جنيه خلال العام المالي السابق 2021-2022.

وارتفعت إجمالي إيرادات مصر للأسواق الحرة، بنحو 72%، خلال العام المالى المنقضي لتصل 1.41 مليار جنيه، مقابل 826.49 مليون جنيه، العام المالي السابق 2021-2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة مصر للأسواق الحرة تحقيق صافي أرباح بقيمة 294.36 مليون جنيه، مقابل 166.26 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وكانت شركة مصر للأسواق الحرة، قد حققت نموا في صافي الأرباح بنسبة 54.8%، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023، لتسجل 211.19 مليون جنيه، مقابل 136.35 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من 2021-2022.

كما ارتفعت إيرادات الشركة في 9 أشهر بنسبة 27.6%، لتصل 824.26 مليون جنيه، مقابل 645.85 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.