أرباح «مصر للأسواق الحرة» تقفز 107% خلال 3 شهور

اعتمد مجلس إدارة شركة شركة مصر للأسواق الحرة، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الثالث، والتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023.

وتضمنت نتائج اعمال مصر للأسواق الحرة خلال 3 أشهر ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 107%، لتصل 83.52 مليون جنيه، مقابل 40.33 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق .

وارتفعت إيرادات مصر للأسواق الحرة، 59%، خلال 3 شهور لتسجل 291.26 مليون جنيه، مقابل 183.51 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وحققت مصر للأسواق الحرة نموا في صافي الأرباح بنسبة 54.8%، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023، لتسجل 211.19 مليون جنيه، مقابل 136.35 مليون جنيه في النصف التسعة أشهر الأولى من 2021-2022.

كما ارتفعت إيرادات الشركة في 9 أشهر بنسبة 27.6%ل 824.26 مليون جنيه، مقابل 645.85 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة تحقيق 83.26 مليون جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 40.61 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

كما اظهرت القوائم المالية المستقلة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023، تحقيق 211.03 مليون جنيه صافي أرباح، مقارنة ب 136 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة.