أرباح «مصر للأسواق الحرة» تقفز 104% إلى 118.8 مليون جنيه خلال 3 أشهر

اعتمد مجلس إدارة شركة شركة مصر للأسواق الحرة، نتائج الأعمال والقوائم المالية المستقلة عن الربع الأول من العام المالي 2023-2024.

وتمكنت مصر للأسواق الحرة من تحقيق نمو في صافي الأرباح المستقلة خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024، بنسبة 104%.

وبلغ صافي أرباح مصر للأسواق الحرة المستقلة نحو 118.81 مليون جنيه خلال 3 أشهر، مقابل صافي أرباح بقيمة 48.68 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي السابق 2022-2023.

وارتفع إجمالي إيرادات مصر للأسواق الحرة، بنحو 67%، خلال 3 أشهر لتصل 462.76 مليون جنيه، مقابل 826.49 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة.