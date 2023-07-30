أرباح «مصر لصناعة الكيماويات» تقفز 158% لتسجل 543.48 مليون جنيه 2022-2023

اعتمد مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة عن العام المالي 2022-2023.

وأظهرت نتائج أعمال مصر لصناعة الكيماويات، نمو صافي الأرباح بنسبة 158%، لتسجل 543.48 مليون جنيه، خلال 2022-2023، مقابل 211.04 مليون جنيه الفترة العام المالي 2021-2022.

وارتفعت إيرادات مصر لصناعة الكيماويات بنحو 58%، لتصل إلي 867.94 مليون جنيه خلال 2022-2023.

وذلك مقابل إيرادات بقيمة 550.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق 2021-2022.

وأشارت شركة مصر لصناعة الكيماويات في بيان لإدارة البورصة، إلي أن نمو الأرباح جاء مدعوما بزيادة أسعار بيع المنتجات والزيادة النسبية في الطاقة الإنتاجية ، فضلا عن أرباح فروق تقييم العملة.