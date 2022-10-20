أرباح «مصر المقاصة» تقفز 66% لتسجل 420 مليون جنيه فى النصف الاول

كشفت نتائج أعمال النصف الأول من 2022 لشركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزى، عن تسجيل ارتفاع قياسى للمرة الثانية على التوالى بنسبة تصل إلى 66%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وأظهرت القوائم المالية تحقيق الشركة صافى ربح بنحو 420 مليون جنيه، مقارنة مع 252 مليونًا فى الفترة نفسها من العام السابق.

أوضحت القوائم المالية للشركة ارتفاع نسبة صافى الأرباح الى إجمالى الإيرادات إلى 60%، مقارنة مع 55% عن الفترة المماثلة من العام الماضى.

وأشارت القوائم إلى أن نسبة إجمالى المصروفات إلى الإيرادات بلغت 39%، مقارنة مع 45% عن الفترة المماثلة من العام الماضى، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 30%، مقارنة بحوالى 18% فى العام السابق.

وقالت الشركة إن هذا الارتفاع يأتى نتيجة الأداء المتميز للأنشطة التشغيلية، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للأموال المتاحة للاستثمار فى أدوات خالية من المخاطر.

وشهد نشاط التوقيع الإلكترونى ارتفاعًا ملحوظًا فى الإيرادات، فقفزت بنحو 143% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.

وجاء نمو إيرادات التوقيع الإلكترونى نتيجة قدرة الشركة على تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات من مختلف الخدمات الرقمية، وذلك فى إطار خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمى.

وأعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، مؤخرًا، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مركز مقاصة الأوراق المالية السعودية (مقاصة).