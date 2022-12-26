أرباح مصر المقاصة تحقق 63% نموًا بأول 9 شهور من 2022

أظهرت نتائج أعمال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عن التسعة أشهر الأولى من عام 2022 ارتفاعا قياسيا في صافي الأرباح، وللربع الثالث على التوالي، بنسبة تصل إلى 63% مقارنة بنفس الفتره من عام 2021.

حيث أظهرت القوائم المالية للشركة تحقيق صافي ربح بنحو 679 مليون جنية مقارنة بمبلغ 417 مليون جنية صافي أرباح عن نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت القوائم المالية للشركة ارتفاع نسبة صافي الأرباح الي اجمالي الإيرادات بنسبة 59% مقارنة بنسبة 54% عن الفترة المماثلة من العام الماضي

في حين بلغت نسبة إجمالي المصروفات إلى إجمالي الإيرادات 42% مقارنة بنسبة 46% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

بلغ العائد على حقوق المساهمين لنشاطي الايداع والقيد المركزي 43% مقارنة ب 37% عن نفس الفترة العام السابق بنسبة نمو بلغت 6%.

وأظهرت القوائم المالية لصندوق ضمان التسويات تحقيق صافي ربح بنحو 74 مليون جنية مقارنة بمبلغ 36 مليون جنية صافي أرباح عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 105% .

وأرجعت الشركة الارتفاع في نتائج أعمالها إلى الأداء المتميز للأنشطة التشغيلية بالشركة بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للأموال المتاحة للاستثمار في أدوات استثمار خالية من المخاطر، حيث سجلت إيرادات الاستثمار 270 مليون جنية، وتمثل هذه الإيرادات 74% من إجمالي إيرادات الفترة.

وشهد نشاط التوقيع الالكتروني ارتفاعا ملحوظا في الإيرادات حيث ارتفعت إيرادات النشاط بمبلغ 22 مليون جنية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة نمو 195% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.