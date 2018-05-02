أرباح مصر الجديدة للإسكان تتراجع 11% فى 9 أشهر

مصطفى طلعتحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافى ربح قدره 120.4 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالي، مقابل أرباح بقيمة 135.8 مليون الفترة المماثلة من العام المالى السابق وبتراجع قدره 11%.وأرجعت "مصر الجديدة للإسكان" فى إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم ال

مصطفى طلعت

حققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافى ربح قدره 120.4 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالي، مقابل أرباح بقيمة 135.8 مليون الفترة المماثلة من العام المالى السابق وبتراجع قدره 11%.

وأرجعت “مصر الجديدة للإسكان” فى إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأربعاء، نمو الربحية إلى سداد قسط تأجير تمويلى بقيمة 80 مليون جنيه من أصل 500 مليون.

وكشفت القوائم المالية ارتفاع إيرادات الشركة إلى 542.8 مليون جنيه مقابل إيردات بلغت 358.2 مليون، نتيجة إدراج نحو 120 مليون جنيه ضمن الدفعات المتفق عليها مع شركة سوديك فى مشروع مشاركة الإيرادات لـ655 فداناً بمدينة هليوبوليس الجديدة.