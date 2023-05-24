أرباح «مصر الجديدة» تقفز 512% خلال الربع الثالث من 2022-2023

اعتمد مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان القوائم المالية ونتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2022-2023.

وتضمنت نتائج أعمال مصر الجديدة للإسكان والتعمير، نمو صافي الأرباح بنحو 512%، لتصل إلى 19.41 مليون جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 3.17 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

كما ارتفعت إجمالي مبيعات مصر الجديدة للإسكان إلي 90.91 مليون جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2022، بنسبة نمو 43%.

ووافق مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان، بالإجماع على الاكتفاء بما تم توزيعه من أرباح عن ال 6 أشهر الأولي من العام المالي 2022-2023، وترحيل المتبقي عن هذه الفترة والبالغ 72 مليون جنيه ضمن حساب الأرباح المرحلة.