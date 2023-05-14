أرباح «مصرف أبوظبي الإسلامي» ترتفع 125% خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من 2023.

وأظهرت نتائج أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي نمو صافي الأرباح المجمعة بنسبة 125.2%، لتسجل مليار جنيه، خلال الربع الأول من 2023، مقابل 444.29 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022.

وارتفعت إيرادات مصرف أبوظبي الإسلامي المجمعة بنسبة 65.8%، خلال 3 أشهر، لتصل إلى 3.83 مليار جنيه، مقابل 2.31 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وتضمنت نتائج أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي المستقلة، تسجيل صافي ربح بقيمة 968.2 مليون جنيه، مقابل 423.9 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022.

يذكر أن مصرف أبوظبي الإسلامي حقق نموا في صافي الأرباح خلال 2022، بنسبة 54%، لتسجل. 2.12 مليار جنيه، بزيادة 746 مليون جنيه عن عام 2021.