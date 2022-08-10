أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي ترتفع إلى 10.2 مليار جنيه بنهاية النصف الأول

وصل مصرف أبوظبي الإسلامي بصافي أرباحه بعد الضرائب إلى 1.02 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 680.16 مليون في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة في بنك أبوظبي الإسلامي، أن الربح قبل الضرائب ارتفع إلى 1.58 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022، مقارنة مع 1.05 مليار خلال يونيو 2021 .

وأضافت القوائم أن صافي الدخل من العائد ارتفع إلى 2.15 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022، مقابل 1.69 مليار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 391.74 مليون جنيه مقابل 278.69 مليون خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

كما سجل حجم محفظة الودائع نحو 82.33 مليار بنهاية يونيو 2022، مقابل 75.68 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق علية