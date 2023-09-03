أرباح «مستشفى كليوباترا» نصف السنوية ترتفع 20.49% إلى 212.6 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن النصف الأول من العام الجاري 2023.

وارتفع صافي أرباح مستشفى كليوباترا المجمعة بنحو 20.49%، خلال النصف الأول من 2023، لتصل إلى 212.64 مليون جنيه، مقابل 176.47 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي 2022.

وسجلت مستشفى كليوباترا ، نموا في إجمالي ايرادات بنسبة 30.57%، لتسجل 1.58 مليار جنيه خلال 6 أشهر، مقابل 1.21 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة مستشفى كليوباترا تحقيق 132.85 مليون جنيه صافي أرباح، مقابل 118.08 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بنسبة نمو 12.5%.