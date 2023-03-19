أرباح مستشفى كليوباترا تهبط 13% خلال 2022 إلى 356.7 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن عام 2022.

وانخفضت صافي أرباح مستشفى كليوباترا المجمعة بنحو 13%، خلال 2022 لتصل إلى 356.73 مليون جنيه، مقابل 410.67 مليون جنيه خلال 2021.

وسجلت مستشفى كليوباترا ، نموا في إجمالي ايرادات بنسبة 2.7%، لتسجل 2.61 مليار جنيه عام 2022، مقابل 2.54 مليار جنيه العام السابق له.

واظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة مستشفى كليوباترا تحقيق 217.25 مليون جنيه صافي أرباح العام الماضي، مقابل 292.37 مليون جنيه العام المقارن.