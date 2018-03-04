بورصة وشركات

أرباح مستشفى كليوباترا تقفز 32%

مصطفى طلعت:ارتفعت أرباح شركة مستشفي كليوباتر إلى 118.6 مليون جنيه، خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل 89.4 مليون خلال 2016، بارتفاع  32%.وقالت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة المصرية، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة وافق علي توزيع أرباح علي العاملين دون المساهمين عن
2:09 م, الأحد, 4 مارس 18 2:09 م, الأحد, 4 مارس 18

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مصطفى طلعت:

ارتفعت أرباح شركة مستشفي كليوباتر إلى 118.6 مليون جنيه، خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل 89.4 مليون خلال 2016، بارتفاع  32%.

وقالت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة المصرية، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة وافق علي توزيع أرباح علي العاملين دون المساهمين عن 2017.

و أشارت إلى أن الإيرادات المجمعة للشركة ارتفعت إلى 1.12 مليار جنيه، مقارنة بـ 864.4 مليون جنيه في 2016، بزيادة 30%.
 

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