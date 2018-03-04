أرباح مستشفى كليوباترا تقفز 32%

ارتفعت أرباح شركة مستشفي كليوباتر إلى 118.6 مليون جنيه، خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل 89.4 مليون خلال 2016، بارتفاع 32%.

وقالت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة المصرية، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة وافق علي توزيع أرباح علي العاملين دون المساهمين عن 2017.

و أشارت إلى أن الإيرادات المجمعة للشركة ارتفعت إلى 1.12 مليار جنيه، مقارنة بـ 864.4 مليون جنيه في 2016، بزيادة 30%.

