أرباح «مستشفى النزهة الدولي» تنمو 43.5% خلال 9 شهور

اعتمد مجلس إدارة مستشفى النزهة الدولي، نتائج الأعمال والقوائم المالية غير المدققة عن التسعة أشهر الأولى من 2023.

وحققت مستشفى النزهة الدولي نموًا في صافي الأرباح بنسبة 43.5%، لتسجل 69.82 مليون جنيه في 9 أشهر مقابل 48.65 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2022.

وتضمنت القوائم المالية لشركة مستشفى النزهة الدولي نمو صافي الإيرادات 20.9% خلال 9 شهور ، لتسجل 264.53 مليون جنيه، مقابل 218.78 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

جدير بالذكر أن نتائج أعمال شركة مستشفي النزهة الدولي، خلال عام 2022، تضمنت ارتفاع صافي الأرباح خلال عام، بنسبة 3.7%.

وحققت مستشفى النزهة الدولي صافي أرباح بقيمة 65.88 مليون جنيه في 2022، مقابل 63.51 مليون جنيه خلال عام 2021.