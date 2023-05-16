أرباح «مستشفى النزهة الدولي» ترتفع 17% خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة مستشفى النزهة الدولي، مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية غير المدققة عن الربع الأول من 2023.

وحققت مستشفى النزهة الدولي نموا في صافي الأرباح بنسبة 17.1%، لتسجل بقيمة 21.11 مليون جنيه في الثلاث أشهر الأولى من 2023، مقابل 18.03 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وتضمنت القوائم المالية لشركة مستشفى النزهة الدولي نمو صافي الإيرادات 12.2% خلال الربع الأول من 2023، لتسجل 83.9 مليون جنيه، مقابل 74.78 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

جدير بالذكر أن نتائج أعمال شركة مستشفي النزهة الدولي، خلال عام 2022، تضمنت ارتفاع صافي الأرباح خلال عام، بنسبة 3.7%.

وحققت مستشفى النزهة الدولي صافي أرباح بقيمة 65.88 مليون جنيه في 2022، مقابل 63.51 مليون جنيه خلال عام 2021.