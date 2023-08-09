أرباح «مدينة مصر» تقفز 151% بالنصف الأول الإيرادات تسجل 2.27 مليار جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة مدينة مصر، مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة غير المدققة عن النصف الأول من 2023.

وقفزت صافي أرباح مدينة مصر، المجمعة بنحو 151%، خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 580.23 مليون جنيه.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 231.12 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وارتفع إجمالي مبيعات مدينة مصر، بنحو 23.4%، خلال 6 أشهر لتصل إلى 2.27 مليار جنيه، مقابل 1.84 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة تحقيق صافي أرباح بقيمة 584.7 مليون جنيه، مقابل 236.92 مليون جنيه.

يذكر أن شركة مدينة مصر، حققت نموا في صافي الأرباح بنسبة 160.4%، خلال عام 2022، لتصل إلى 736.73 مليون جنيه.

وارتفع إجمالي إيرادات مدينة مصر بنحو 139.2%، لتصل 5.23 مليار جنيه، مقابل 2.23 مليار جنيه