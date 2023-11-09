أرباح «مدينة مصر» تصعد إلى 773.2 مليون جنيه خلال الربع الثالث

ارتفعت أرباح مدينة مصر للإسكان والتعمير في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 151% بعدما صعدت أعداد الوحدات التي تم تسليمها إلى 314 وحدة.

773.2 مليون جنيه صافي أرباح مدينة مصر

أظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير صعود صافي أرباحها خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023 بنسبة 151% إلى 773.2 مليون جنيه مقابل 308.1 مليون جنيه في الفترة ذاتها من 2022.

وزاد صافي أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بمعدل 149.2% إلى 1.357 مليار جنيه مقارنة بـ 545 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

إيرادات الشركة تسجل 2.24 مليار جنيه

وسجلت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023 بنسبة 85.2% إلى 2.42 مليار جنيه مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي .

وشهدت إيرادات التسعة أشهر الأولى من العام الجاري صعودًا بمعدل 48% إلى 4.44 مليار جنيه مقابل 3 مليارات جنيه في الفترة 1اتها من 2022.

مبيعات تعاقدية قياسية

ارتفعت المبيعات التعاقدية لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير في 3 اشهر بنسبة 192.4% إلى 9.56 مليار جنيه مقابل 3.26 مليار جنيه.

وصعدت المبيعات التعاقدية للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 بـ 121.9% إلى 14.85 مليار جنيه مقابل 6.69 مليار جنيه في الفترة ذاتها من 2022.

وأوضحت الشركة في تقرير لها إن ارتفاع المبيعات التعاقدية ارتفع بدعم من إطلاق مشروعات جديدة وراتفاع معدل مبيعات الوحدات بنسبة 39% إلى 1530 وحدة في الربع الثالث وبمعدل 14.7% إلى 2585 وحدة في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023. وتابعت أن شركتي منك للاستثمار العقاري وإيجي كان للتطوير العقاري -التابعتان لها- سجلا مبيعات تعاقدية بـ 2.2 مليار جنيه