أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي تقفز إلى 145 مليون جنيه في 9 شهور

قفزت أرباح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنحو 41% خلال التسعة أشهر الأولي من 2022 لتسجل 145 مليون جنيه مقابل 103 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وإعتمد مجلس إدارة المدينة القوائم المالية عن نشاط الشركة خلال الفترة المذكورة والتي شهدت زيادة في التدفقات النقدية الحرة إلي 214 مليون مقابل 83 مليون جني، بحسب بيان وصل “المال”.

وأرجعت الشركة نمو الارباح إلى التوسع في النشاط وزيادة الإيرادات من المصادر المختلفة خاصة الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام وكذلك مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي انفتح علي الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية .

وبحسب البيان، توسعت الشركة أيضاً في خدمات التصوير الأجنبي “داخل المدينة وخارجها” حيث نفذ المركز أكثر من 22 عمل بجنسيات مختلفة ( أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري ) وبمختلف الأماكن في مصر , كما توسع مركز “الخدمات الإعلامية ” في كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها للقنوات والوسائل الإعلامية الأخرى .

يذكر أن مدينة الانتاج الإعلامي قد وزعت أرباحاً قدرها 55 مليون جنيه علي المساهمين عن عام 2021 كما قدمت تسهيلات إئتمانية بنحو 92 مليون جنيه للشركة العربية الفندقية ما يعكس تحسناً في المركز المالي للشركة .

ومدينة الانتاج الاعلامي هي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويساهم فيها كلا من الهيئة الوطنية للإعلام، وبنك الإستثمار القومي، وبنكي الأهلي ومصر، والشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية إلى جانب الاسهم حرة التداول بالبورصة المصرية .