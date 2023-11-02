أرباح «مدينة الإنتاج الإعلامي» ترتفع 119.2% خلال 9 شهور

اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة غير المدققة عن تسعة الأشهر الأولى من 2023.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي المجمعة، تحقيق نمو في صافي الأرباح بنحو 119.2%.

وسجلت المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، صافي ربح بقيمة 347.43 مليون جنيه، خلال تسعة الأشهر الأولى من 2023، مقابل 158.49 مليون جنيه، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، بنسبة 43%، خلال 9 أشهر، لتسجل 637.61 مليون جنيه، مقابل 445.85 مليون جنيه الفترة المقارنة.

وأظهرت نتائج الأعمال المستقلة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، نمو صافي الأرباح 76.5%، لتسجل 255.69 مليون جنيه، مقابل 144.87 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2022.