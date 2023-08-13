أرباح «مجموعة طلعت مصطفى القابضة» تقفز 40% وتسجل 1.56 مليار جنيه النصف الأول من 2023

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن نتائجها المالية المجمعة والمستقلة عن النصف الأول من 2023.

وحققت مجموعة طلعت مصطفي مبيعات عقارية بقيمة 51.35 مليار جنيه، ما يعد رقم مبيعات تاريخي وغير مسبوق في نشاط القطاع العقاري المصري.

وتتمثل في مبيعات شركات المجموعة وقدرها 32.88 مليار جنيه، محطمة مبيعاتها القياسية في النصف الأول من 2022، والبالغة 11.3 مليار جنيه، وبنسبة نمو 191%.

إضافة إلي مبيعات الجهات الأخري بقيمة 18.47 مليار جنيه.

وقفزت صافي أرباح طلعت مصطفى خلال النصف الأول بنحو 40، لتصل إلي 1.56 مليار جنيه، مقابل 1.11 مليار جنيه النصف الأول من 2022.

وارتفعت إيرادات طلعت مصطفى القابضة بنحو 51%، لتصل إلي 10.7 مليار جنيه خلال 6 شهور، مقابل 7.09 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.