أرباح مجموعة «الجرافات البحرية الوطنية» تقفز 40% خلال 9 أشهر من 2022

حققت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية، إحدى الشركات المتخصصة في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية قفزة في صافي أرباحها بنسبة بلغت 40.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

وقالت المجموعة في بيان وصل “المال” أنها حققت ارباح وصلت إلى 703 ملايين درهم إماراتي، مقارنةً بصافي أرباحها البالغ 501 مليون درهم إماراتي خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وجاءت النتائج الإيجابية انعكاساً لاستراتيجية التوسع الجغرافي وتوسيع نطاق أعمال المجموعة، وإنجاز المزيد من المشاريع في دولة الإمارات والخارج، مع مواصلة الفوز بالمزيد من العقود لمشاريع في مختلف المجالات التي تنشط بها المجموعة.

وفازت المجموعة بعقود قيمتها 2,000 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثالث 2022، ما يرفع قيمة العقود التي فازت بها خلال العام الحالي إلى 9,267 مليون درهم.

وحققت المجموعة نمواً في إيراداتها بنسبة 12.9%، لتصل إلى 6,072 مليون درهم إماراتي بنهاية سبتمبر 2022، مقارنةً بإيرادات الفترة المقابلة عام 2021 والبالغة 5,380 مليون درهم إماراتي.

وخلال الربع الثالث 2022، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 19.6% لتصل إلى 2,526 مليون درهم، بينما تجاوز نمو صافي الأرباح 11% لتصل إلى 300 مليون درهم.

وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 13.8 مليار درهم إماراتي بنهاية سبتمبر 2022، بزيادة قدرها 7% عن إجمالي أصولها البالغ 12.9 مليار درهم خلال 31 ديسمبر 2021.

واستمرت أعمال المجموعة بالنمو والتوسع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مع تحقيق المزيد من التقدم في مشاريع استراتيجية رئيسية قيد التنفيذ تشمل أعمال حقلي حيل وغشا لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، والاتفاقيات طويلة الأجل مع أرامكو السعودية، ومشروع قطار الاتحاد.

كما تشمل أبرز مؤشرات التسعة أشهر الأولى من عام 2022:

تصنيف شركة الإنشاءات البترولية الوطنية في المرتبة الأولى كأفضل شركة للهندسة والتشييد وفقاً لقائمة مجلة النفط والغاز في الشرق الأوسط 2022

انضمام الجرافة الثقيلة المتطورة “الياسات” ، الأمر الذي يمثل زيادة كبرى في قدرات التجريف

الفوز بعقود تبلغ قيمتها الإجمالية 5,487 مليون درهم من شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”

الفوز بعقد تجريف واستصلاح بقيمة 256 مليون درهم من شركة أنساب للمقاولات، إحدى الشركات السعودية المتخصصة والمسؤولة عن تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق الحديثة الرائدة في المملكة.

الفوز بعقد من شركة ياننج لطاقة الرياح التايوانية لتركيب الأعمدة الأحادية لهياكل توربينات الرياح في حقل يانلن للرياح البحرية بقيمة 364 مليون درهم

تأسيس شركة جديدة بين شركة الإنشاءات البترولية الوطنية و”تكنيب انيرجيز” لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة في مجال الهيدروجين والتقاط ثاني أكسيد الكربون

إبرام اتفاقية مع مجموعة موانئ أبوظبي لتأسيس شركة سفين لخدمات المسح والعمليات البحرية

توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين المجموعة وشركة “جيمس فيشر ” لإنشاء مشاريع رئيسية واستكشاف الفرص السانحة في قطاع النفط والغاز، علاوة على عمليات إيقاف تشغيل المحطات البحرية بعد انتهاء مهمتها.

وتعليقاً على النتائج، قال سعادة محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: “نواصل الحفاظ على نسب نمو متميزة وصحية ونطلق شراكات جديدة من شأنها تعزيز محفظة أعمالنا المتنامية في دولة الإمارات والخارج لدعم استراتيجية التوسع المدروس، مما يرسخ سمعة المجموعة ومكانتها الريادية إقليمياً وعالمياً، ويعزز ثقة شركائنا في قدرتنا على تنفيذ مشاريع كبرى في مجال الهندسة والإنشاء والتوريد في مختلف القطاعات. تتنوع قائمة مشاريعنا الحالية والمستقبلية، سواء على مستوى القطاعات أو النطاق الجغرافي، الأمر الذي يؤكد أننا نمضي وفق رؤية واضحة وطموحة من أجل تحقيق المزيد من النمو وأفضل العوائد الاستثمارية”.

من جانبه، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية: “تعكس نتائجنا الفصلية التزامنا التام بإنجاز المشاريع وفق أفضل المواصفات وأعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، واليوم تقف المجموعة على أسس أكثر صلابة وتتميز بملاءة مالية قوية ونسب ربحية عالية وإمكانات تشغيلية تفتح لها آفاقاً أوسع للنمو والازدهار، سواء من خلال العقود التي تفوز بها، أو الشراكات الجديدة التي تدفعها باتجاه دخول مجالات وأسواق جديدة. نحن ملتزمون بالاستمرار بتطوير أسطولنا ومعداتنا وإمكاناتنا التكنولوجية إلى جانب الاستثمار بالمواهب الصناعية الشابة، الأمر الذي يعد محركاً أساسياً لضمان نمونا المستمر.”

وتركز المجموعة من خلال استراتيجيتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بإدارة التكاليف، وإدارة سلسلة التوريد، وزيادة الإنتاجية على جميع المستويات.

وتتوقع المجموعة عدداً من المشاريع المرتقبة في جنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا، ما يبرز ثقة القطاع بكفاءاتها. كما تنسجم عمليات المجموعة مع أرقى معايير الصحة والسلامة والبيئة؛ حيث تسعى إلى تعزيز قدراتها لدعم خطط التحول في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، لاسيما مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) عام 2023.

طورت الشركة قدرات استثنائية في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء في قطاع الطاقة، من أجل أعمال التشييد البري والبحري وصيانة مرافق النفط والغاز. وقد وسعت عملياتها في مجال المقاولات البحرية من خلال التوسع الهائل في مشاريع بناء وصيانة الموانئ والقنوات المائية والهياكل القريبة من المياه. وتعمل المجموعة كذلك على تعزيز خدماتها البحرية المتخصصة من خلال الخدمات والعمليات اللوجستية البحرية بالإضافة إلى إجراء اختبارات شروط البناء والصيانة.