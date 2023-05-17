أرباح «ماكرو جروب» تهبط 69% إلى 9.44 مليون جنيه في الربع الأول

اعتمد مجلس إدارة شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من 2023.

وتراجعت صافي أرباح ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال- المجمعة، بنحو 69%، خلال 3 أشهر، لتصل إلى 9.44 مليون جنيه، مقابل 30.67 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

فيما سجلت ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال، نموا في إجمالي الإيرادات بنحو 15%، لتصل إلى 155.2 مليون جنيه ، مقابل 134.9 مليون جنيه.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة تحقيق أرباح بقيمة 10.66 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل 31.08 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.