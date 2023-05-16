أرباح «ليسكو مصر» تقفز 171% خلال الربع الأول إلى 90.5 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من عام 2023.

وحققت ليسيكو مصر نموا في صافي الأرباح المجمعة خلال الربع الأول من 2023، بنحو 171%، لتسجل 90.55 مليون جنيه، مقابل 33.33 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وارتفعت اجمالي إيرادات شركة ليسيكو مصر المجمعة ، بنحو 62.4% خلال 3 أشهر ، لتسجل 1.21 مليار جنيه، مقابل 745.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وأشارت الشركة إلى أن نمو صافي الأرباح المجمعة خلال الربع الأول من 2023، إثر زيادة مجمل الربح بنحو 348 مليون جنيه، فضلا عن ارتفاع الإيرادات التمويلية بنحو 13 مليون جنيه.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة ليسكو مصر، تحقيق صافي أرباح بقيمة 139.07 مليون جنيه ، مقابل 69.13 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وأرجعت ليسكو مصر نمو الأرباح المستقلة إلي زيادة مجمل الربح بنحو 129 مليون جنيه ، وزيادة الإيرادات التمويلية بنحو 41 مليون جنيه والتي يعود أغلبها لفروق تقيم العملات بعد خفض قيمة الجنيه.

جدير بالذكر أن شركة ليسيكو مصر، تمكنت خلال 2022، من التحول للربحية، حيث سجلت، صافي أرباح بقيمة 12.72 مليون جنيه خلال 2022، مقابل خسائر بقيمة 23.33 مليون جنيه خلال عام 2021.

وارتفعت اجمالي إيرادات شركة ليسيكو مصر، بنحو 23.8% خلال عام 2022، لتسجل 3.27 مليار جنيه، مقابل 2.64 مليار جنيه خلال 2021.