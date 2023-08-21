أرباح «كيما» تنمو 83% إلى 1.2 مليار جنيه خلال 2022-2023

اعتمد مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية للعام المالي 2022 – 2023.
وأظهرت نتائج أعمال الصناعات الكيماوية- كيما، نمو صافي الأرباح بنسبة 83%.
وبلغت صافي أرباح الصناعات الكيماوية- كيما ، نحو 1.19 مليار جنيه، خلال الربع العام المالي 2022 – 2023.
وذلك مقابل أرباح بقيمة 651 مليون جنيه خلال العام المالي السابق 2021-2022.
كما ارتفعت إجمالي إيرادات الصناعات الكيماوية- كيما، بنسبة 49%، لتسجل 6.61 مليار جنيه 2022-2023، مقابل 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة.