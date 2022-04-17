أعلنت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) السعودية عن النتائج المالية الأولية التقديرية للفترة المنتهية في 31 مارس محققة زيادة نسبتها 243.60% في ربحها الصافي، بحسب وكالة رويترز.

وقالت كيمانول في بيان للبورصة السعودية، إنها حققت 102.67 مليون ريال (27.4 مليون دولار) في الربع الأول من 2022 مقارنة مع 29.88 مليون ريال قبل عام.

ارتفاع متوسط أسعار البيع على الرغم من زيادة تكاليف الإنتاج

وعزت كيمانول هذه النتائج في المقام الأول إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع على الرغم من زيادة تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد بشكل عام.

وتحولت كيمانول إلى الربحية في 2021، لتحقق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 243.9 مليون ريال، مقابل خسائر 276 مليون ريال، في 2020.

أرباح كيمانول تسجل 286 مليون ريال خلال 2021

وخلال عام 2021، بلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة 286 مليون ريال، مقابل خسائر في 2020، بلغت 236 مليون ريال.

وبلغت قيمة أرباح الشركة في الربع الرابع 79.8 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان ، يعود سبب تحقيق الشركة صافي أرباح خلال 2021 مقارنة مع العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع وسعي الشركة لاستكشاف أسواق جديدة ذات عوائد ربحية أعلى مما ساهم في زيادة الإيرادات.

كيمانول تسحب ملف زيادة رأس المال

وفى فبراير الماضى، أعلنت كيمانول عن سحب ملف زيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية، المُقدم إلى هيئة السوق المالية في 4 أكتوبر 2021.

وقالت كيمانول في بيان إن ذلك بسبب التحسن الملحوظ للمركز المالي للشركة والتغيرات الإيجابية التي طرأت على الأسواق العالمية خلال الآونة الأخيرة.

كانت الشركة قد تقدمت بطلب لزيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، بقيمة نحو 550.49 مليون ريال.

وذكرت كيمانول في بيان سابق، أنها تهدف بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى تمويل وتنفيذ خطط الشركة ومشاريعها المستقبلية، وتوسعة أنشطتها المختلفة ورفع حجم استثماراتها المحلية.



وتأسست كيمانول كشركة سعودية عامة في المملكة العربية السعودية باسم الشركة السعودية لكيمائيات الفورمالدهيد، في الأول من أغسطس عام 1989.

وتم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) في 16 سبتمبر عام 2008.

ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع 1,206,000,000 ريال سعودي مقسمة على 120,600,000 سهم بقيمة إسمية 10 ريالات للسهم الواحد.

وتعد كيمانول واحدة من أفضل منتجي الميثانول منخفض التكلفة ومشتقاته وأكثرها تكاملا على مستوى العالم، كما أنها واحدة من أكبر منتجي الفورمالدهيد في موقع واحد في العالم، والأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي.