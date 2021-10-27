أرباح كيا تقفز إلى 970 مليون دولار خلال الربع الثالث

أعلنت شركة كيا ، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية ، أن صافي أرباحها للربع الثالث ارتفع بشكل كبير بسبب عدم وجود تكاليف لمرة واحدة ، لكن النقص في الرقائق لا يزال مصدر قلق كبير لشركة صناعة السيارات، بحسب وكالة يونهاب.

وقفز صافي أرباح كيا للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر بأكثر من ثمانية أضعاف إلى 1.135 تريليون وون (970 مليون دولار أمريكي) من صافي أرباح قدره 133.68 مليار وون في نفس الفترة من العام الماضي.

وقفزت أرباح التشغيل لشركة كيا بأكثر من ستة أضعاف لتصل إلى 1.327 ترليون وون في الربع الثالث من 195.23 مليار وون في العام الماضي.

ارتفاع مبيعات كيا بنسبة 8.8% في 3 أشهر

وارتفعت المبيعات بنسبة 8.8% لتصل إلى 17.752 ترليون وون من 16.321 ترليون وون خلال نفس الفترة.

وفي العام الماضي ، جنبت الشركة 1.013 تريليون وون في مخصصات جودة صيانة منتجات ما بعد البيع والخدمات الأخرى.

مخاوف من تأثير أزمة الرقائق على أرباح كيا فى الربع الأخير

تتوقع كيا أن النقص العالمي في الرقائق وزيادة التقلبات في أسعار الصرف سيستمران في التأثير على أرباحها في الربع الرابع.

قال المدير المالي لشركة كيا ، جو وو جونغ ، في مؤتمر عبر الهاتف حول أرباح الشركة “على المحك عدد السيارات التي ستتمكن كيا من إنتاجها حتى النصف الأول من عام 2022 على الرغم من الاضطرابات في سلسلة توريد الرقائق العالمية”.

وقالت كيا في بيان إن خفض الحوافز للمشترين الأمريكيين لسيارات كيا وزيادة مبيعات سيارات الدفع الرباعي الراقية ساعد في تعزيز أداء الشركة الفصلي.

وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر ، ارتفع صافي الأرباح إلى 3.513 ترليون وون من 525.96 مليار وون في نفس الفترة من العام الماضي.

تراجع مبيعات هيونداى وكيا فى أمريكا بسبب أزمة الرقائق خلال أغسطس

يذكر أن شركتى هيونداي موتور وكيا التابعة لها كانتا قد أعلنتا أن مبيعاتهما من السيارات في الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 4.5% على أساس سنوي في أغسطس بسبب نقص أشباه الموصلات، بحسب وكالة يونهاب.

وباعت هيونداي وكيا ما مجموعه 110,209 سيارة في الشهر الماضي، بانخفاض من 115,376 وحدة في أغسطس 2020، وفقا لبيانات مبيعات الشركتين.

وفى تصريحات سابقة، قال راندي باركر، النائب الأول لرئيس الشركة المسؤول عن المبيعات المحلية في هيونداي موتور أمريكا، في بيان، “بعد خمسة أشهر متتالية من المبيعات المحطمة للأرقام القياسية، جنبا إلى جنب مع نقص إمدادات الرقائق، شكلت مستويات مخزوننا تحديا في أغسطس”.

ارتفاع مبيعات شركتي هيونداي وكيا معا من السيارات الصديقة للبيئة في الولايات المتحدة

وأظهرت بيانات ارتفاع مبيعات شركتي هيونداي وكيا معا من السيارات الصديقة للبيئة في الولايات المتحدة لأكثر من الضعف في أغسطس مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بالطلب القوي على السيارات الهجينة الرياضية، بحسب وكالة يونهاب.

وباعت هيونداي وكيا 8,312 سيارة صديقة للبيئة في الولايات المتحدة خلال أغسطس، ارتفاعا بنسبة 124.4% مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات الشركتين.

وارتفعت مبيعات هيونداي من السيارات الصيدقة للبيئة بنسبة 245.5% على أساس سنوي إلى 5,817 وحدة في أغسطس، أعلى بكثير من ارتفاع شهدته كيا بنسبة 23.5% في مبيعات نفس النوع من السيارات حتى 2,495 وحدة.

من بين السيارات المذكورة، كانت سيارة هيونداي توسان الهجينة الرياضية متعددة الأستخدامات هي الأكثر مبيعا، حيث تم بيع 1,965 سيارة.

تستخدم السيارات الهجينة مزيجا من محرك الاحتراق الداخلي ومحرك كهربائي للبطارية.