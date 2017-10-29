أرباح كوكاكولا تقفز 38%

المال ـ خاصأعلنت شركة «كوكاكولا» الأمريكية للمشروبات الغازية، عن ارتفاع صافى أرباحها بأكثر من 38 % خلال الربع الثالث من العام الجارى، مع تزايد المبيعات فى أسواق أمريكا الشمالية، بفضل تقليص التكاليف و الطلب القوى على مشروبات «سبرايت» و المشروبات غير الغازية، مثل&

المال ـ خاص

أعلنت شركة «كوكاكولا» الأمريكية للمشروبات الغازية، عن ارتفاع صافى أرباحها بأكثر من 38 % خلال الربع الثالث من العام الجارى، مع تزايد المبيعات فى أسواق أمريكا الشمالية، بفضل تقليص التكاليف و الطلب القوى على مشروبات «سبرايت» و المشروبات غير الغازية، مثل الشاى و القهوة المثلجة، وإن كانت مبيعات «دايت كولا» قد تراجعت.

واستطاعت «كوكاكولا» أيضا أن تقلص التكاليف من خلال خفض عدد العمال و تراخيص أنشطة تعبئة المشروبات بهوامش منخفضة، لدرجة أن تكلفة مبيعات منتجاتها هبطت 18 % خلال الربع الماضى، و تراجعت التكاليف العامة و تكاليف البيع بأكثر من 20 %.

وقفز صافى العائد لمساهمى «كوكاكولا» إلى أكثر من 1.45 مليار دولار أو ما يعادل 33 سنتا للسهم خلال الربع المنتهى فى 29 سبتمبر الماضى، مقارنة بـ 1.05 مليار دولار أو 24 سنتا خلال نفس الربع من العام الماضى، غير أن الإيرادات هبطت 14.6 % لتسجل 9.08 مليار دولار خلال الربع الماضى، بسبب إعادة تراخيص بعض أنشطة التعبئة ولكنها أكبر من توقعات المحللين التى توقفت عند 8.72 مليار دولار.

وقال إيندرا نووى، الرئيس التنفيذى لشركة «بيبسى كولا» إن إيردات المشروبات فى أمريكا الشمالية هبطت 3.5 % خلال الربع الماضى، لتسجل 5.33 مليار دولار، بسبب انخفاض المبيعات 6 % لأول مرة منذ الربع الثالث من 2015 عندما بدأت مبيعاتها تتفوق على الشركات المنافسة.

وذكرت وكالة رويترز، أن «كوكاكولا» ارتفعت حصتها السوقية لتتفوق على الشركات المنافسة لها ولاسيما «بيبسى كولا» التى تراجعت مبيعاتها فى أمريكا الشمالية خلال الربع الماضى، لأول مرة منذ أكثر من عامين بسبب انخفاض الطلب على مشروبات «جاتوريد» وضعف أساليب التسويق.

وأكدت شركة «RBC كابيتال» لأبحاث أسواق المنتجات الاستهلاكية أن «كوكاكولا» زادت حصتها السوقية على حساب «بيبسى كولا» بفضل قوة أدائها فى المناطق التى منحت فيها تراخيص لتعبئة المشروبات باسم علامتها التجارية المشهورة على مستوى العالم، وأنشطتها المكثفة فى قطاع المشروبات غير الغازيةن ومنها العصائر و المياه المعدنية المزودة بالفيتامينات.

ويرى «نووى» أن هبوط إيرادات الشركة يرجع أساسا إلى ارتفاع تكاليف الدعاية التى استهدفت المستهلكين لتوعيتهم بالمشروبات الصحية منخفضة السعرات الحرارية، وكذلك بسبب بعض أخطاء فى عمليات التسويق التى اهتمت بالمشروبات ذات العلامات التجارية غير المعروفة، على حساب «بيبسى» و «ماونتين ديو» المشهورتين فى أمريكا الشمالية.

ومع ذلك فقد تراجع استهلاك مشروبات الصودا خلال الـ 12 سنة الماضية مع اتجاه المستهلكين إلى اختيار المشروبات الصحية، مما جعل شركتى «كوكاكولا» و«بيبسى كولا» تركزان على النسخ منخفضة أو عديمة السعرات الحرارية.

ولكن أرباح «بيبسى كولا» خلال الربع الثالث من هذا العام، تفوقت على توقعات المحللين نتيجة هبوط التكاليف، مما أدى إلى ارتفاع إيراداتها بحوالى 3.2 % بفضل زيادة إيرادات وحدة «فريتو لاى» التى تبيع مأكولات خفيفة وسريعة مثل «شيتوس» و «دوريتوس».

وارتفع صافى أرباح «بيبسى كولا» بحوالى 7.6 % ليتجاوز 2.14 مليار دولار أو مايعادل 1.49 دولار للسهم خلال الربع الماضى، بينما زاد صافى الإيرادات بحوالى 1.3 % ليصل إلى أكثر من 16.24 مليار دولار، ليقل عن متوسط توقعات المحللين الذى بلغ 17 مليار دولار.