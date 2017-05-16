أرباح كريدي أجريكول مصر تقفز 51.6%

محمد سالمارتفع صافي أرباح بنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 51.6% خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيان من البنك، اليوم.وقال فرانسوا إدوار دريون، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر،في البيان الذي جاء تزامنا مع احتفال البنك بمرور 10 سنوات عل

محمد سالم

ارتفع صافي أرباح بنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 51.6% خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيان من البنك، اليوم.

وقال فرانسوا إدوار دريون، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر،في البيان الذي جاء تزامنا مع احتفال البنك بمرور 10 سنوات على انطلاقه في مصر، أن النتائج تعكس نجاح الاستراتيجية التي تعتمد على تقديم خدمات مبتكرة,

وأضاف أن البنك أطلق حملة كبيرة للتعبير عن الامتنان والشكر للعملاء على ثقتهم، وأطلق شعاره الجديد ” بنك متكامل يعمل من أجلك”.

وأصدر البنك مؤخراُ باقة “ماي فرست” للشباب من سن 18 -26 سنة، التي تتيح لهم الاستقلالية في حياتهم واتخاذ قراراتهم والسماح لهم بدخول عالم البنوك. ويقدم بنك كريدي أجريكول مصر علاوة على ذلك باقة “أوبتيم” التي تقدم مجموعة من الخدمات صممت خصيصا لتناسب العملاء الأكثر خبرة.

كما أطلق بنك كريدي أجريكول مصر برنامجين للتمويل العقاري: الأول تحت مبادرة البنك المركزي لمحدودي ومتوسطي الدخل، والثاني ليوفر تسهيلات ائتمانية أكبر تبعاُ لاحتياجات العميل.

وسيتم اطلاق إصدار 2.0 من تطبيق الخدمات المصرفية من خلال الهاتف المحمول خلال أيام ويتيح الفرصة لعملاء البنك للتسجيل الفوري في الخدمات المصرفية عبر الانترنت ودفع الفواتير وتحويل الأموال، فضلا عن دفع أقساط القروض وبطاقات الائتمان لعملاء آخرين في البنك.

وأعلن العضو المنتدب للبنك عن تأسيس مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية الاجتماعية.

