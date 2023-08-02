أرباح «كريدي أجريكول» تنمو 147.5% بالنصف الأول من 2023 إلى 2.5 مليار جنيه

اعتمد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن النصف الأول من عام 2023.

وأظهرت نتائج أعمال بنك كريدي أجريكول مصر المجمعة، نمو صافي الأرباح بنسبة 147.5%.

وحقق بنك كريدي أجريكول أرباحا بقيمة 2.51 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل 1.01 مليار جنيه في النصف الأول من 2022.

كما ارتفع إجمالي إيرادات بنك كريدي أجريكول مصر، بنسبة 78.67%، خلال 6 أشهر ، لتسجل 5.03 مليار جنيه، مقابل 2.81 مليار جنيه في الفترة المقارنة.

جدير بالذكر أن بنك كريدي أجريكول مصر ، سجل أرباحا بنحو 2.41 مليار جنيه، خلال عام 2022، مقابل أرباح بقيمة 1.59 مليار جنيه خلال عام 2021.