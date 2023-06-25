أرباح «كابو للملابس» تقفز 435% خلال 9 أشهر

اعتمد مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات – كابو للملابس ، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023، والربع الثالث منفردا.

وتضمنت القوائم المالية المجمعة لشركة النصر للملابس والمنسوجات – كابو، نمو صافي الأرباح بنحو 435.%، خلال ال 9 الأشهر الأولي من 2022-2023.

وسجلت كابو صافي أرباح بقيمة 90.44 مليون جنيه، مقابل 16.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2021-2022.

وإرتفعت إيرادات النصر للملابس والمنسوجات – كابو، بنحو 53.4% ، خلال 9 أشهر، لتسجل 395.94 مليون جنيه، مقابل 258.13 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وفيما يتعلق بنتائج أعمال الربع الثالث من 2022-2023، فحققت كابو نموا في صافي الأرباح بنسبة 481%، لتصل 66.57 مليون جنيه ، مقابل 11.46 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وإرتفعت إيرادات النصر للملابس والمنسوجات – كابو، بنحو 105%، خلال 3 أشهر، لتسجل 187.26 مليون جنيه، مقابل 91.31 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

واظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة كابو تحقيق صافي أرباح بقيمة 50.57 مليون جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 155.32 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.