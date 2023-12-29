أرباح قياسية يجنيها المستثمرون الروس من السوق المالية فى 2023

حقق المستثمرون الروس في سوق الأسهم أرباحا قياسية خلال 2023 ، حيث أفاد تقرير لموقع “أر بي كا” بأن الاستثمار الأكثر ربحية للمستثمرين الروس خلال العام هو الأسهم الروسية، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأشار الموقع إلى أن مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MOEX صعد منذ بداية العام 2023 وحتى 28 ديسمبر الجاري بنسبة 43.8% إلى 3101.99 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS في الفترة المذكورة بنسبة 12.5% إلى 1090.93 نقطة.

وقال محلل الأسواق ألبرت كورويف، إن مؤشر العائد الإجمالي لبورصة موسكو، الذي يأخذ في الاعتبار مدفوعات الأرباح، صعد بنسبة 53% منذ بداية العام.

وأضاف رئيس قسم خبراء سوق الأوراق المالية في BCS World of Investments، أن سهم شركات مثل “سبير بنك” صعد بنسبة 88% و”تات نفت” بنسبة 90%.

وفي مايو من عام 2023، رجح النائب الأول لرئيس المركزي الروسي فلاديمير تشيستيوخين، حدوث “السيناريو الإيراني” في سوق الأوراق المالية الروسية، والذي يتمحور حول حدوث نمو سريع بفضل استثمارات السكان المحليين.