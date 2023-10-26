أرباح قناة السويس لتوطين التكنولوجيا السنوية ترتفع 35% إلى 805.8 مليون جنيه

اعلنت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عن نتائج الأعمال المجمعة والمستقلة للعام المالي المنتهي في 31 اغسطس 2023.
واظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 35%، لتسجل 805.8 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 597.3 مليون جنيه .
وارتفعت إيرادات الشركة بنحو 11.5% ، خلال عام لتصل إلي 1.55 مليار جنيه، مقابل 1.39 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.
واظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة قناة السويس لتوطين التكنوبوجيا ، تحقيق صافي ربح بقيمة 756.02 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 516.43 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.