أرباح «قطر الأهلي الوطني» تقفز 114% في الربع الأول من 2023 إلى 4.7 مليار جنيه

اعتمد مجلس إدارة بنك قطر الأهلي الوطني، نتائج الأعمال المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من العام الجاري 2023.

وتضمنت نتائج أعمال بنك قطر الأهلي الوطني المجمعة خلال الثلاث أشهر الأولي من العام الجاري، نمو صافي الأرباح بنحو 114%، مقارنة بنفس الفترة من 2022.

وحقق بنك قطر الأهلي الوطني صافي ربح بقيمة 4.71 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وارتفع إجمالي إيرادات بنك قطر الأهلي الوطني، بنحو 65.8%، إلى 15.34 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 9.25 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة تسجيل صافي ربح بقيمة 4.48 مليار جنيه، مقابل 2.03 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.