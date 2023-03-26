أرباح قطاع الأجهزة المنزلية بالصين تنمو 19.9% خلال 2022

أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية للأجهزة الكهربائية المنزلية نموا قويا في قطاع الأجهزة المنزلية بالصين في عام 2022، لترتفع أرباحه بنسبة 19.9 % على أساس سنوي، بحسب وكالة “شينخوا”.

وأضافت الجمعية أنه وخلال الفترة المذكورة، ارتفعت إيرادات التشغيل المجمعة للقطاع بنسبة 1.1 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.75 تريليون يوان (حوالي 255.95 مليار دولار أمريكي)، بينما بلغ إجمالي الأرباح 141.8 مليار يوان.

وجاء النمو السريع للأرباح مدعوما بتسريع التحول المتوسط والراقي للقطاع والتدابير المتعددة لخفض التكاليف.

وأصبحت المنتجات الناشئة نقاط نمو جديدة في القطاع، حيث استمر حجم سوق غسالات الصحون، ومجففات الملابس، والمواقد المتكاملة، وغسالات الأرضيات، من بين أمور أخرى، استمر في التوسع، مما دفع بشكل كبير نمو قطاع الأجهزة المنزلية.