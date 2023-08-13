أرباح «فوري للمدفوعات» تقفز 440% لتسجل 283 مليون جنيه النصف الأول

أعلنت شركة فوري المدفوعات الإلكترونية عن نتائجها المالية المجمعة للنصف الأول من العام الجاري 2023.

وحققت فوري المدفوعات الإلكترونية نموا في إجمالي الإيرادات بنحو 42.4%، لتسجل 1.44 مليار جنيه، مقارنة ب 1.01 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022.

وقفزت صافي أرباح فوري للمدفوعات بما يزيد عن 441%، لتصل إلي 283.1 مليون جنيه، مقابل 52.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وخلال الربع الثاني من 2023 منفردا، حققت فوري للمدفوعات نموا في إجمالي الإيرادات بنحو 13.7%، لتصل إلى 768.47 مليون جنيه.

وذلك مقابل إجمالي إيرادات بقيمة 531.29 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2022.

وحققت فوري للمدفوعات نموا في صافي الأرباح علي أساس ربع سنوي بنحو 561.7%، لتصل 159.8 مليون جنيه، مقارنة ب 24.14 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2022.