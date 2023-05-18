أرباح «فوري» تقفز 241% خلال الربع الأول من 2023 إلى 146.8 مليون جنيه

أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن عام الربع الأول من عام 2023.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة فوري، نمو صافي الأرباح بنسبة 241%، لتسجل 146.8 مليون جنيه مقابل صافي أرباح بقيمة 47.83 مليون جنيه.

وارتفعت إجمالي إيرادات فوري خلال الربع الأول من 2023 بنحو 39.9% لتصل إلي 675.7 مليون جنيه، مقابل 483 مليون خلال الفترة المماثلة من 2022.واظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة فوري تحقيق 140.09 مليون جنيه، مقابل صافي أرباح بقيمة 38.63 مليون جنيه.

وقال المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن الشركة استهلت الربع الأول من العام الجاري بأداء مالي وتشغيلي قوي، بفضل جني ثمار مبادراتها لترشيد التكاليف تأتي نفذتها الإدارة خلال عام 2022.

واستكمل صبري أن إيرادات فوري ارتفعت نحو 40%، بما يزيد عن توقعاتنا بتحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 36%، كما ارتفع هامش الأرباح التشغيلية بنحو 35%، متجاوزا توقعاتنا ايضا والبالغة 32.8%.

وأشار صبري إلى نمو عدد عملاء فوري إلي 50 مليون عميل بنهاية الربع الأول من 2023، مقابل 42 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام الماضي.