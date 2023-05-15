أرباح «غاز مصر» تقفز إلى 93.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة غاز مصر نتائج الأعمال والقوائم المالية عن الربع الأول من عام 2023 ، وقفزت ارباح غاز مصر خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 23.66%، لتسجل 93.84 مليون جنيه، مقابل 75.88 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.

وتراجعت إيرادات غاز مصر بنسبة 25%، خلال 3 أشهر ، لتصل إلى 1.01 مليار جنيه، مقابل 1.25 مليار جنيه العام السابق له.

يذكر أن غاز مصر حققت نموا في صافي الأرباح بنسبة 82%، خلال عام 2022، لتسجل. 301.98 مليون جنيه، مقابل 165.82 مليون جنيه بنهاية عام 2021.

وارتفعت إيرادات غاز مصر بنسبة 30%، خلال عام 2022، لتصل إلى 7.02 مليار جنيه، مقابل 5.4 مليار جنيه العام السابق له.