أرباح «غازبروم نفط» الروسية تقفز 10 أضعاف خلال 9 أشهر

يعد مستوى الربح هذا أعلى بنحو 10 مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

سجلت شركة الطاقة الروسية غازبروم نفط في الأشهر التسعة الأولى من 2021 ربحا صافيا بلغ بناء على المعايير الدولية للتقارير المالية مستوى 357 مليار روبل روسي (حوالي 5 مليارات دولار).

وبحسب روسيا اليوم، يعد مستوى الربح هذا أعلى بنحو 10 مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للتقارير المالية فإن إيرادات شركة غاز بروم نفط في الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2021 صعدت بنسبة 49.1% إلى 2.162 تريليون روبل.

ويأتي ارتفاع الأرباح في ظل صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب ارتفاع الطلب على الذهب الأسود وتراجع المعروض.