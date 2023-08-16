أرباح «عتاقة للصلب» تقفز 373.5% النصف الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة مصر الوطنية للصلب “عتاقة”، نتائج الأعمال والقوائم المالية للنصف الأول من العام الجاري 2023.

وأظهرت القوائم المالية لشركة مصر الوطنية للصلب “عتاقة”، نمو صافي الأرباح بنسبة 373.5%.

وسجلت عتاقة للصلب صافي أرباح بقيمة 410.74 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل 86.75 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وتراجع إجمالي إيرادات شركة مصر الوطنية للصلب “عتاقة”، بنحو 31.2%، خلال 6 أشهر ، لتسجل 922.67 مليون جنيه.

وذلك مقابل إجمالي إيرادات بقيمة 1.34 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي 2022.