أرباح «عبور لاند» تقفز 119% بالنصف الأول من 2023 إلى 212 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة عبور لاند للصناعات الغذائية القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن النصف الأول من العام الجاري 2023، وكذلك الربع الثاني.

وأظهرت نتائج أعمال عبور لاند المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري بالكامل، نمو صافي الأرباح بنحو 119%، ليسجل 212.08 مليون جنيه ، مقابل 96.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي 2022.

وتضمنت نتائج أعمال عبور لاند خلال النصف الأول من 2023، نمو إجمالي الإيرادات بنحو 99.3% إلى 2.95 مليار جنيه ، مقابل 1.34 مليار خلال الفترة المماثلة.

وقفزت أرباح عبور لاند المجمعة بنسبة 100.4%، خلال الربع الثاني من 2023 منفردا ، لتسجل 180.8 مليون جنيه، مقابل 90.2 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022.

وسجلت عبور لاند نموا في إجمالي الإيرادات بنسبة 105% إلي 1.79 مليار جنيه ، مقابل 873.8 مليون خلال الفترة المماثلة.

وعلي صعيد متصل أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة تحقيق صافي ربح بقيمة 212.48 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل 97.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وكذلك تحقيق صافي ربح بقيمة 180.97 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري منفردا، مقارنة بـ 90.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.