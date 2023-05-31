أرباح «عبور لاند» ترتفع 27% خلال 3 شهور

اعتمد مجلس إدارة شركة “عبور لاند” نتائج الأعمال المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من 2023.

وأظهرت نتائج أعمال شركة عبور لاند المجمعة، تحقيق نمو في صافي الأرباح بنسبة 27%.

وسجلت عبور لاند صافي أرباح بقيمة 115.16 مليون جنيه، خلال 3 أشهر مقابل 90.61 مليون جنيه الربع الأول من عام 2022.

وارتفعت إيرادات عبور لاند، طبقا للقوائم المالية المجمعة بنسبة 59.3%، خلال الربع الأول من 2023، لتصل 1.47 مليار جنيه، مقابل 923.8 مليون جنيه، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

واظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة عبور لاند تحقيق صافي ربح بقيمة 115.38 مليون جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 90.66 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.