أرباح «عامر جروب» ترتفع 14% إلى 40.07 مليون جنيه خلال 9 شهور

اعتمد مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة “عامر جروب” القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

وتضمنت القوائم المالية المجمعة لشركة عامر جروب تحقيق نمو في صافي الأرباح بنسبة 14%، لتصل إلى 40.07 مليون جنيه.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 35.13 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المقابلة من 2022.

وارتفعت إجمالي ايرادات شركة عامر جروب بنحو 16%، لتصل إلى 923.47 مليون جنيه، مقابل 798.1 مليون جنيه خلال 2021.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة عامر جروب القابضة تحقيق صافي أرباح بقيمة 4.3 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 30.57 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022..